Пожар в Одессе: погибла 17-летняя студентка, пропали директор и секретарь института

Количество пострадавших в пожаре в Одессе увеличилось

Точные последствия ужасного пожара в историческом здании, именуемым домом Асвадурова, пока неизвестны. В то же время копы и спасатели пытаются установить местонахождение числящихся пропавшими без вести людей. Последние данные о неутешительны.

Вечером в среду, 4 декабря, в полиции сообщили обновленные данные о погибшей в результате пожара.

Преподавательница колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которую в министерстве образования признали погибшей, оказалась жива. Это выяснилось во время опознания тела мужем. Личность умершей в больнице в результате пожара копы установили. Ею оказалась 17-летняя студентка Ксения Бабенко.

В то же время официально пропавшими значатся семь человек. Среди них - директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров 1958 года рождения и ученый 65-летняя секретарь этого же учреждения Галина Иванович. На связь после начала пожара оба ученых не выходили, а в больницах их не обнаружили. Также спасатели ищут троих учащихся и двоих преподавателей колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса.

Увеличилось и количество пострадавших. Теперь в больницах Одессы находятся 25 человек - 15 учащихся и 4 сотрудника колледжа, а также шесть сотрудников ГСЧС.

Предварительной причиной пожара, как и раньше, копы называют неисправность проводки. Ее не меняли с 1966 года.

Одна из студенток, которой удалось эвакуироваться, утверждает, что о начале пожара никто не знал. Сотрудники колледжа не давали указания покинуть здание, а сигнализация не сработала.

В данный момент бойцы ГСЧС продолжают тушить пожар, а здание освещают прожекторами.

По факту возгорания открыто уголовное дело по части второй статьи 270 УК Украины - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".