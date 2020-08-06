Советник Зеленского решил уволиться

Еще один человек вышел из Зе команды

Игорь Новиков, работавших у гаранта внештатным советником-футурологом, написал заявление об отставке и выходе из команды Зеленского.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам Новиков, являющийся по совместительству главой представительства Университета Сингулярности в Украине.

"Решил не отставать от Максима Бахматова", - написал советник Зеленского, опубликовав фотографию себя с заявлением об увольнении по собственному желанию.

Таким образом Новиков предоставил отсылку к увольнению уже бывшего советника Виталия Кличко, реформатора Макса Бахаматова, который ушел из КГГА в связи с политическими дрязгами и подковерной борьбой Зе команды с представителями действующей власти.

Вряд ли Новиков отказался от своей работы с Зеленским из-за невозможности проводить какие-либо реформы, поскольку направленность политики Банковой была понятна еще до победы гаранта на выборах. Но вот желанием минимально ассоциироваться с действующей командой президента увольнение объяснить вполне можно. Ведь с каждым днем в Офис президента приходят старые регионалы.