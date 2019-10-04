Советник Зеленского по международной политике ведёт бизнес с окружением Путина (ВИДЕО)

Андрей Ермак ведет бизнес с российскими власть имущими

В ближайшем окружении ставшего президентом Украины лидера "95 квартала" Владимира Зеленского каждого второго можно назвать токсичным персонажем, связанным с олигархами, кланами регионалов или российскими террористами.

По данным журналистов "Схем", одним из главных ответственных за международную политику людей, Андрей Ермак, напрямую связан с московской элитой.

Советник Зеленского ведёт общий бизнес вместе с Рахамимом Эмануиловым, который вхож в Кремль.

Свидетельствуют об этом официальные данные о бизнесе Ермака в Украине. Так, советник лидера Зе команды и Эмануилов несколько лет числились бенефициарами ООО "Медийная группа европейского партнерства". Сейчас они же вместе владеют ЗАО "Интерпромфинанс Украина" и в ООО "М.Е.П".

Кроме того, объединяет Ермака и российского оккупанта общий бизнес в России. Они владели ЗАО "Интерпромбанк" через закрытое акционерное общество "Интерпромторг". Третьим хозяином банка значится сенатор из РФ от "Единой России" Валерий Пономарев.

Фактически Ермак ведёт бизнес с путинским пособником, а в совете директоров "Интерпромбанка" восседает зять главы аппарата правительства РФ Сергея Приходько Иван Садчиков.

Сам же Эмануилов связан с однокурсниками Путина Ильгамом Рагимовым и Николаем Егоровым - они раньше были в совете директоров "Интерпромбанка".

Как это ни парадоксально, но Ермак ведение бизнеса с российским террористом отрицает. Говорит, мол, его 20 лет назад "попросили помочь", зарегистриров на него компанию. А Эмануилову он "помогал как юрист". Впрочем, с учётом количества записанных на советника Зе и соратника Путина компаний, верится в подобные отмазки с большим трудом.

Работа же во благо Украины человека, который встречался с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, летал с Зеленским на Генассамблею ООН, встречался с помощником президента России Сурковым в Берлине и Париже, вызывает огромнейшее количество вопросов.