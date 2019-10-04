Формула Штайнмайера Авиакатастрофа АН-12 Павел Шаройко Владимир Зеленский война на Донбассе

Советник Зеленского по международной политике ведёт бизнес с окружением Путина (ВИДЕО)

12:00
Андрей Ермак ведет бизнес с российскими власть имущими - фото 1
Андрей Ермак ведет бизнес с российскими власть имущими

В ближайшем окружении ставшего президентом Украины лидера "95 квартала" Владимира Зеленского каждого второго можно назвать токсичным персонажем, связанным с олигархами, кланами регионалов или российскими террористами.

По данным журналистов "Схем", одним из главных ответственных за международную политику людей, Андрей Ермак, напрямую связан с московской элитой.

"Внутренняя кухня": в ОП высказались о скандале с Трампом

Советник Зеленского ведёт общий бизнес вместе с Рахамимом Эмануиловым, который вхож в Кремль.

Свидетельствуют об этом официальные данные о бизнесе Ермака в Украине. Так, советник лидера Зе команды и Эмануилов несколько лет числились бенефициарами ООО "Медийная группа европейского партнерства". Сейчас они же вместе владеют ЗАО "Интерпромфинанс Украина" и в ООО "М.Е.П".

Советник Зеленского по международной политике ведёт бизнес с окружением Путина (ВИДЕО) - фото 189003

Кроме того, объединяет Ермака и российского оккупанта общий бизнес в России. Они владели ЗАО "Интерпромбанк" через закрытое акционерное общество "Интерпромторг". Третьим хозяином банка значится сенатор из РФ от "Единой России" Валерий Пономарев.

Фактически Ермак ведёт бизнес с путинским пособником, а в совете директоров "Интерпромбанка" восседает зять главы аппарата правительства РФ Сергея Приходько Иван Садчиков.

Советник Зеленского по международной политике ведёт бизнес с окружением Путина (ВИДЕО) - фото 189005

Сам же Эмануилов связан с однокурсниками Путина Ильгамом Рагимовым и Николаем Егоровым - они раньше были в совете директоров "Интерпромбанка".

Советник Зеленского по международной политике ведёт бизнес с окружением Путина (ВИДЕО) - фото 189006

Как это ни парадоксально, но Ермак ведение бизнеса с российским террористом отрицает. Говорит, мол, его 20 лет назад "попросили помочь", зарегистриров на него компанию. А Эмануилову он "помогал как юрист". Впрочем, с учётом количества записанных на советника Зе и соратника Путина компаний, верится в подобные отмазки с большим трудом.

Работа же во благо Украины человека, который встречался с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, летал с Зеленским на Генассамблею ООН, встречался с помощником президента России Сурковым в Берлине и Париже, вызывает огромнейшее количество вопросов.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Андрей Ермак Владимир Зеленский Россия Владимир Путин терроризм Новости
Схеми
powered by lun.ua
Другое на тему
Лукашенко и Зеленский договорились об обмене - фото 1
Украина обменяла белорусского шпиона на журналиста (обновлено)
14:30
Травмированные в ходе аварии под Львовом скончались - фото 1
Крушение самолета под Львовом: министр заявил о погибших и назвал причину аварии
09:40
Зеленский постарался объясниться только на второй день после начала протестов - фото 1
Зеленский в роли Голобородько записал видяшку из-за "формулы Штайнмайера" (ВИДЕО)
Вчера, 21:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
10:05
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
Вчера, 16:30
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 16:45
Загрузка...