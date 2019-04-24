Советник Зеленского хочет повременить с выполнением требования Евросоюза

08:00 24 апреля,

Андрей Герус не хочет внедрять реформы в энергетическом секторе до решения внутренних проблем

Андрей Герус, представленный тогда ещё кандидатом в президенты Владимиром Зеленским членом команды Зе по энергетике, считает, что запуск нового рынка электроэнергии в Украине нужно отложить.

Такое заявление советник еще не получившего полномочия президента сделал на заседании совета оптовому рынку электроэнергии, на котором присутствовал как глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

Откладывать реформу, которая является ключевой для получения Украиной второго транша макроэкономического кредита от ЕС, советник Зеленского хочет как минимум на год.

Аргументирует он свою позицию наличием множества нерешенных проблем.

"Надо переносить хотя бы на один год. За этот год надо решить проблемы, – заявил Герус. – Запускать рынок со всеми проблемами довольно рискованно. Это и значительный объем перекрестного субсидирования, и долги на рынке.

Впрочем, как решать сложные вопросы Герус не пояснил, хотя, возможно единого подхода в снятии нагрузки с рынка и нет: многие потребители просто отказываются платить из-за немалых счетов, а поставщики не могут сделать ценник ниже себестоимости. При этом без субсидий, которые фактически наносят чистый убыток бюджету, система в принципе будет нежизнеспособна.

Конечно, нельзя исключать того, что за год в команде Зеленского не справятся со сложной задачей, но пока никаких четких шагов по решению вопросов в области энергетики, кроме отмены формулы "Роттердам+", не представили.

Но и эта запущенная под Рината Ахметова схема никак не повлияет на стоимость килоВатта для людей поскольку от неё зависит цена электроэнергии для предприятий.

К слову, Герус уже призывал отложить все реформы в сфере энергетики. В феврале он говорил о том, что никаких изменений в систему вносить нельзя из-за падающего уровня расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги падает.

В ЕС же надеются, что открытый рынок на электроэнергию снимет монополию и даст возможность снижать ценники за счёт конкуренции.

Введение нового рынка запланировано на 1 июля этого года, переход к нему предусмотрен законом "О рынке электрической энергии", который Верховная Рада приняла 13 апреля 2017 года. Кроме изменений рынка пакет реформ предполагает внедрение нормы так называемого Третьего энергетического пакета ЕС, касающегося разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.