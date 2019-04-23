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Зеленский и ЕС: названа дата саммита

23 апреля, 22:30
Зеленский и ЕС: названа дата саммита - фото 1
Зеленский и ЕС: названа дата саммита

Президент Евросовета Дональд Туск поговорил по телефону с Зеленским и назвал вероятную дату саммита "Украина-ЕС".

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Об этом политик сообщил в Twitter.

"Во-первых, хороший телефонный звонок с Владимиром Зеленским, избранным президентом Украины, который еще не вступил в должность. Я заверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ждем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле", - написал он.

Зеленский и ЕС: названа дата саммита - фото 180070

Помимо этого он поговорил с действующим гарантом Петром Порошенко.

"Конкурентные, свободные и честные президентские выборы с мирной передачей (власти) является лучшим доказательством прогресса и демократии Украины", - заявил Туск.

Напомним, Владимир Зеленский победил Порошенко. Это факт, с которым Запад уже успел смириться. А что там в России?

Еще во время избирательной кампании кандидатов было ясно, что Россия зорко следит за украинскими выборами и стремится на них повлиять.

Первым таким звоночком был полет в Москву олигарха Медведчука и Юрия Бойко. Но экс-регионалу это мало помогло. РФ лишь оставалось следить за вторым туром. И вот, 21 апреля прошло.

Боссы запоребрика наконец-то сказали свое слово. Начнем с тузов, а именно с Дмитрия Медведева.

"Выборы на Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины. Очевидно, что перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий", - написал в Facebook российский премьер.

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Владимир Зеленский Дональд Туск Евросоюз Новости Украина
Европейская правда
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