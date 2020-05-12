Совет Церквей попросил ослабить карантин для верующих
Совет Церквей попросил ослабить карантин для верующих
Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций попросил ослабить карантин для верующих.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Предложения" учреждения.
В частности, Совет Церквей предлагает:
- разрешить совершение религиозных обрядов в культовых сооружениях и на открытом воздухе;
- отменить обязательную самоизоляцию для лиц, достигших 60-летнего возраста, не распространять (его - прим. ред.) на священнослужителей и лиц, задействованных в организации богослужений, а также на других работающих лиц пенсионного возраста, для которых она является рекомендационной;
- обеспечить возможность удовлетворения религиозных потребностей лиц, находящихся в учреждениях соцзащиты и учреждениях, предоставляющих паллиативную помощь.
Напомним, во время карантина некоторые религиозные организации отметились регулярным нарушением правил безопасности, направленных на противодействие коронавирусной инфекции. Последствия печальны.
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