Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Юрий Грымчак

Совет Церквей попросил ослабить карантин для верующих

18:00
Совет Церквей попросил ослабить карантин для верующих - фото 1
Совет Церквей попросил ослабить карантин для верующих

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций попросил ослабить карантин для верующих.

Отобрать Киево-Печерскую Лавру у УПЦ МП: Зеленскому сделали предложение

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Предложения" учреждения.

В частности, Совет Церквей предлагает:

  • разрешить совершение религиозных обрядов в культовых сооружениях и на открытом воздухе;
  • отменить обязательную самоизоляцию для лиц, достигших 60-летнего возраста, не распространять (его - прим. ред.) на священнослужителей и лиц, задействованных в организации богослужений, а также на других работающих лиц пенсионного возраста, для которых она является рекомендационной;
  • обеспечить возможность удовлетворения религиозных потребностей лиц, находящихся в учреждениях соцзащиты и учреждениях, предоставляющих паллиативную помощь.

Напомним, во время карантина некоторые религиозные организации отметились регулярным нарушением правил безопасности, направленных на противодействие коронавирусной инфекции. Последствия печальны.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
церковь Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В Украине потребовали компенсаций от Китая за COVID-19 - фото 1
В Украине потребовали компенсаций от Китая за COVID-19
18:50
Дмитрий Песков загремел в больницу с COVID-19: Что известно? - фото 1
Дмитрий Песков загремел в больницу с COVID-19: Что известно?
15:33
Денис Шмыгаль. Победил дефолт. Победит и коронавирус - фото 1
Шмыгаль объявил себя победителем дефолта
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
07 мая, 15:35