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Сотни спасателей отправлены в Чернобыльскую зону: Что происходит?

10:34
Сотни спасателей отправлены в Чернобыльскую зону: Что происходит? - фото 1
Сотни спасателей отправлены в Чернобыльскую зону: Что происходит?

Сотни спасателей ГСЧС продолжают борьбу с пожарами в Чернобыльской зоне.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 310 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС 225 человек личного состава и 56 единиц техники. 8 апреля авиацией ГСЧС осуществлен 61 сброс (248 тонн воды), из них самолетами АН-32П - 21 сброс (168 тонн воды) и вертолетами МИ-8 - 40 сбросов (80 тонн воды)", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелся лес. Спасатели ГСЧС подняли авиацию для тушения пожара. По уверению пожарных, ситуация по локализации огня полностью контролируемая, радиационный фон не превышает допустимой нормы.

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ГСЧС Чернобыль пожар Новости Украина
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