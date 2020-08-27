Состояние самого богатого человека мира перевалило за 200 миллиардов

Джефф Безос вошел в историю

Владелец компании Amazon Джефф Безос побил собственный рекорд и стал первым человеком в истории, которому удалось сколотить состояние, превышающее отметку в 200 миллиардов долларов.

В четверг, 27 августа, стоимость акций компании Amazon на бирже NASDAQ выросла на 11%, что сказалось на весьма оценке состояния Безоса.

За сегодняшний день предприниматель с его 11% акций Amazon условно плюсанул к своему кошельку несколько миллиардов. В целом же ценные бумаги гигантской компании выросли в стоимости на четверть, а с начала 2020 и вовсе на 86%.

Так, в январе состояние Джеффа Безоса Forbes оценивал в 114 миллиардов у.е. Теперь же он оторвался от Билла Гейтса, который занимает второй рейтинг среди самых богатых людей планеты, на невероятную сумму.

Примечательно, что Безос мог бы перешагнуть отметку в 200 миллиардов еще раньше, если бы не отдал своей бывшей жене 4% акций Amazon из-за развода. Впрочем, судя по бешеному росту акций, разрыв отношений с женой благоприятно сказался на бизнесе американца.

К слову, в данный момент "Амазон" выбился на второе место среди самых дорогих компаний мира. Капитализация платформы электронной коммерции достигла 1,67 триллиона. Лидирует в рейтинге по-прежнему Apple с 2,1348 триллиона.

Напомним, недавно компании Безоса грозило наказание в миллион у.е. из-за провала санкционной политики США. Сумму штрафа снизили после того, как управление посчитало нарушение не слишком значительным. Кроме того, чиновники приняли во внимание то, что корпорация сообщила о них самостоятельно.