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Amazon нарушил антироссийские санкции и работал с Крымом

11:20
Amazon наказали за недоработанную систему - фото 1
Amazon наказали за недоработанную систему

Крупнейшая корпорация самого богатого человека планеты Джеффа Безоса попала на немаленький штраф из-за провала работы собственных айтишников.

Как заявили в четверг, 9 июля, в управлении по контролю за иностранными активами министерства финансов США, интернет-ритейлера "Амазон" уличили в нарушении санкционных программ, которые предусматривают отказ от обслуживания людей, живущих на территории Крыма, Ирана и Сирии.

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Как выяснили американские чиновники, Amazon предоставлял свои услуги жителям попавших под санкции регионов.

- С 2011 по 2018 годы Amazon обслуживал клиентов, которые лично фигурировали в санкционных списках или работали на дипмиссии стран из таких списков, а также работал с людьми, обитающими на территориях, против которых распространяются ограничения, - отметили в ведомстве.

Причиной нарушений, как выяснили эксперты, стала неправильная работа системы "Амазон", которая не слишком серьезно проверяла, находится ли клиент под санкциями. В итоге ритейлер провел запрещенных транзакций на 269 тысяч долларов.

Изначально компании Безоса грозило наказание в миллион у.е., но сумму снизили после того, как управление посчитало нарушение не слишком значительным. Кроме того, чиновники приняли во внимание то, что корпорация сообщила о них самостоятельно.

Напомним, в 2014 году власти США запретили любые экономические связи с Крымом. Под запретом оказался в том числе экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым.

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