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Соратник Порошенко Игорь Кононенко уехал из Украины

08:00
В НАБУ не смогли перерисовать статус Кононенко для запрета выезда - фото 1
В НАБУ не смогли перерисовать статус Кононенко для запрета выезда

Как и обещал Владимир Зеленский, первые посадки Зе команда наметила на начало ноября. А для этого уже сейчас начали готовиться к задержаниям команды экс-президента Петра Порошенко.

В четверг вечером, 17 октября, в день задержания бизнес-партнера Порошенко Олега Гладковского, решил сбежать из страны Игорь Кононенко.

Свинарчук-Гладковский пытался сбежать из страны, его задержало НАБУ (ФОТО)


Экс-нардеп, которого СМИ обвиняют в купировании энергетической сферы, является фигурантом ряда уголовных дел, связанных с хищениями огромных сумм денег.

Именно по этой причине у находящегося невесть в каком статусе политика возникли проблемы с прохождением границы. Во время паспортного контроля бойцы ГПСУ решили задержать Кононенко подольше, чтобы выяснить, можно ли запрещать ему выезд из Украины.

Детективы НАБУ несколько часов в панике пытались склепать текст подозрения хоть в чем-то, но, судя по всему, из конкретных доказательств причастности Кононенко к преступлениям у них ничего нет.

Поэтому поздно ночью один из соратников Петра Порошенко покинул Украину. Как он сам утверждает, вылет из страны "никак не связан с уголовным делами". Уехал он якобы "на спортивные соревнования" в Китай, где будет играть воспитанница его теннисной академии.

- Летел через Стамбул. Никто меня не задерживал, никому не нужен. Поэтому 28-го числа хочу подписать договор о сотрудничестве с федерацией тенниса Китая", - сказал Кононенко.

По некоторым данным, новые власти планировали задержать Кононенко на следующей неделе, но просто не успели.

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