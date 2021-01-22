Соратник Порошенка відмазує російського пособника окупантів

Гончаренко допомагає ворогам України / Схеми

Народний депутат з групи прихильникі Петра Порошенка - одесит Олексій Гончаренко вляпався у гучний скандал - він спробував "відмазати" від українських санкцій росіянина, який щиро вітав окупацію Крима.

У лютому 2020-го року народний депутат Олексій Гончаренко з фракціі Порошенка вирішив звернутись з листами до СБУ та прикордонників, в яких просив надати "офіційну інформацію про відсутність заборони на в’їзд" щодо громадянина Росії Йосипа Райхельгауза.

Райхельгауза - засновник та художній керівник московського театру "Школа сучасної п’єси", а ще давній друг народного депутата від "Європейської солідарності".

"Йосип Райхельгауз ніколи не підтримував анексію Криму, я з надзвичайною повагою ставлюся до нього, допомагав організовувати гастролі його театру раніше, і буду радий, коли закінчиться карантин, дуже хочу, щоб його театр знову приїхав в Україну", - так пояснив Гончаренко у коментарі програмі "Схеми" свою затятість.

Райхельгауз - друг Гончаренка та українофоб

Але тут Гончаренко свідомо чи не свідомо збрехав.

Справа в тому, що в червні 2014 в эфірі "Эхо Москвы в Кирове" Райхельгауз мав зовсім іншу риторику.

"Когда я услышал в первый раз, что там, в Крыму, требуют в Россию — я обрадовался так, наконец-то, счастье, это наш Крым, это русский Крым. Все правильно, и если бы мы не торопились, не насиловали, дали бы этой любви хотя бы какое-то время развиться... По результату все правильно: Крым наш", - підтримав військову агресію проти України митець.

На уточнення, чи цікавився депутат "ЄС" публічними висловлюваннями цього артиста, Гончаренко зазначив: "Ні, не цікавився. І не маю це робити. Тому що я не СБУ і не ДПС".