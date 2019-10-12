Соню Кошкину уличили во лжи про "слугу народа" Виталика

Соня Кошкина распространила фейк

Главред сайта Левый Берег Соня Кошкина считается авторитетным журналистом и даже неким хранителем журналистских стандартов. Однако, как говорится в старинной поговорке, и на старуху бывает проруха.

В пятницу, 11 октября, в своем телеграм-канале Соня Кошкина опубликовала "правдивую" историю про водителя Виталика, которого сделали народным депутатом от "Слуги народа", потому что больше некому было.

История разошлась по сети и стала вирусной - ее пересказывали как анекдот, еще больше пошатнув репутации политической силы Владимира Зеленского. Однако обязательным для журналистов фактчекингом, похоже, ни Соня Кошкина, ни все, кто этот скетч распространял, не озаботились.

Кошкина делает наброс

Да и какой фактчекинг, если к истории вот такая подводка: "Виталик-Водитель, который стал нардепом (догадайтесь, от какой политсилы)))). Основано на реальных событиях. Дословно практически. Я даже имя не меняла (злая я, да)".

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Запись Кошкиной в телеграме прочитали 24 тысяч человек. И почти все поверили

Однако заинтригованный журналист Антон Швец решил все-таки докопаться до истины и узнать фамилию депутата Виталика. Тем более, что имя, как уверял авторитетный источник, не менялось.

Оказалось, что Виталиком в Раде катастрофически мало. Более того, ни один из них не попадает под описание Кошкиной.

Та же самая история - с Викторами. Затем Швец прошелся вообще по мажоритарщикам и не нашел ни одного, кто бы мог быть героем-водителем.

Свои выводы журналист разместил в посте у сбея на фейсбуке. Ну, а главный итог: ПИ*ДЕТЬ НЕХОРОШО, СОНЯ.

Пост Антона Швеца на фейсбуке:

При этом вопрос мотивации Кошкиной при распространении фейка остается октрытым.