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Соловьев пригласил Зеленского в Донецк. Раскрыты детали

Вчера, 19:00
Соловьев пригласил Зеленского в Донецк. Раскрыты детали - фото 1
Соловьев пригласил Зеленского в Донецк. Раскрыты детали

Российский пропагандист Владимир Соловьев пригласил Владимира Зеленского в Донецк. Таким образом он ответил на предложение президента Украины съездить работникам РосСМИ в Киев.

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Об этом сообщают РосСМИ.

По словам пропагандиста, он не может посетить Украину, т.к. ему запрещен въезд на ее территорию. В то же время это не помешало ему пригласить президента в украинский ( но временно неподконтрольный – прим. ред.) Донецк.

Кроме того Соловьев заявил, что "российский лидер, в отличие от украинского, думает о людях, о чем говорил во время "нормандского саммита".

Думал ли Путин о людях во время бомбежек Грозного, травли людей газом в "Норд-Осте", штурме бесланской школы, войнах в Грузии и Украине - он не уточнил.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев российских пропагандистов "Russia Today" и "РИА Новости". По словам пропагандистки Маргариты Симоньян, это приглашение было принято.

Отметим, что весной 2019 г. в России многие политические и общественные деятели позитивно отреагировали на победу Владимира Зеленского. Позже в РосСМИ градус любви к украинскому гаранту периодически то снижался, то повышался.

В декабре 2019 г. в преддверии нормандского формата последний достиг своего исторического максимума, что видно на примере общения президента Украины с ведущей шоу "60 минут" Ольгой Скабеевой. Каким-то образом той удалось дозвониться к политику и перекинуться с ним парой слов. В общем, пропагандистка осталась довольна и назвала Зеленского очень "приятным и деликатным человеком". Подробности читайте по ссылке.

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Владимир Соловьев Владимир Зеленский Донецк Новости Украина
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