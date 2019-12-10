Зеленский пригласил Russia Today в Киев – РосСМИ

Зеленский пригласил Russia Today в Киев – РосСМИ

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев российских пропагандистов "Russia Today" и "РИА Новости".

Об этом сообщила глава канала "Russia Today" Маргарита Симоньян в Telegram.

"Вчера наши журналисты - Илья Петренко (RT) и Илона Руднева (РИА) - спросили Зеленского: "Как могут российские журналисты приехать в Киев, если им запрещен въезд на Украину?". Сегодня Зеленский пригласил Илону в Киев вместе с другими журналистами. Обещал всем все показать", - написала пропагандистка и подчеркнула, что "приглашение принято".

Отметим, что весной 2019 г. в России многие политические и общественные деятели позитивно отреагировали на победу Владимира Зеленского. Позже в РосСМИ градус любви к украинскому гаранту периодически то снижался, то повышался.

Маргарита Симоньян

В декабре 2019 г. в преддверии нормандского формата последний достиг своего исторического максимума, что видно на примере общения президента Украины с ведущей шоу "60 минут" Ольгой Скабеевой. Каким-то образом той удалось дозвониться к политику и перекинуться с ним парой слов. В общем, пропагандистка осталась довольна и назвала Зеленского очень "приятным и деликатным человеком". Подробности читайте по ссылке.