Солдат ВСУ спросили об общении с "ДНР" - ФОТО

Солдат ВСУ спросили об общении с "ДНР" - ФОТО

Как гром среди ясного неба всю страну поразила новость: солдат ВСУ спросили о возможных переговорах с боевиками. Многие тут же принялись обвинять во всем новую власть. Но есть одно "но".

Ситуацию разъяснил главредактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

Как оказалось, скандальные опросники запустили еще при экс-главе Генштаба Викторе Муженко.

"Распоряжение, фрагменты которого опубликованы в интернете сегодня утром и вызвали справедливое возмущение, было издано согласно Плана выполнения заданий, определенных начальником Генштаба Муженко от 18 мая 2019-го года", - написал в Facebook журналист.

В оперативном командовании "Север", ответственном за опрос, попытались откреститься от обвинений, заявив, что в документе "допущено искривление информации". Также "северяне" отметили, что ВСУ не ведет переговоров с боевиками.

По факту инцидента будет проведена проверка.

"Интересно, что сегодня министр обороны Степан Полторак приглашал Муженко, чтобы поблагодарить его за службу на представление Хомчака, но Виктор Николаевич по приглашению министра не приехал. Вместо этого, пока Полторак представлял Хомчака и тот приступал к исполнению служебных обязанностей, в войска поступило вот такое сообщение", - добавил Бутусов.

Напомним, Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с поста главы Генштаба