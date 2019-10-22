Сокол и Зимний Солдат - Дата выхода, актеры сериала

Вселенная Marvel расширяется и захватывает не только кино, но и телевидение, вернее TV будущего - стриминговые сервисы.

Оккупация Disney+

Корпорация Marvel в рамках соглашения с Disney и их стриминговым сервисом Disney+ (запускается в ноябре 2019) снимет сразу целую россыпь сериалов по своим комиксам.

Пробным камнем станет проект про участников команды "Мстителей" - Зимнего Солдата" и "Сокола". Собственно, сериал так и называется - "Сокол и Зимний Солдат".

Съемки сериала стартуют в 20-х числах октября 2019. Дата премьеры пока неизвестна, что и не удивительно. Вероятно, это будет осень 2020 года.

Сокол и Зимний Солдат - сюжет сериала

Ожидается, что история первого сезона сериала начнется сразу после событий, показанных в фильме «Мстители: Финал», после того, как "Капитан Америка" уйдёт на пенсию, оставив свой щит Сэму "Соколу" Уилсону (Энтони Маки).

Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, работать над ним будут шоураннер Малкольм Спеллман совместно с режиссером - Кари Скогланд («Пятьдесят ходячих трупов», «Под прицелом», сериал «Каратель»).

Сокол и Зимний Солдат - актеры сериала и роли

По факту, сериад будет все теми же фильмами от Marvel - с теми же актерами и прежним размахом, однако расширенный хронометраж позволит сосредоточиться на конкретных персонажах, которым уделялось меньше времени в блокбастерах. Также ожидаются кроссоверы с другими проектами и появление в сериале других супергероев Вселенной.

Энтони Маки в роли Сокола

Себастиан Стэн в роли Баки Барнса, известного как Зимний Солдат

Даниэль Брюль в роли Гельмута Земо

Эмили Ванкэмп в роли Шэрон Картер / Агента 13

Уайатт Рассел в роли Джони Уолкера / Агента США

Себастиан Стэн и Энтони Маки получили сольный проект. Один на двоих

Постер сериала

Кроме "Сокола и Зимнего Солдата" Marvel снимет для Disney+ также сериалы "Локи" и «ВандаВижн».