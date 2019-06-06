Собор ПЦУ не имеет силы – "УПЦ КП"

Собор ПЦУ не имеет силы – УПЦ КП

Сторонники Почетного Патриарха ПЦУ Филарета заявили, что Собор 15 декабря о роспуске УПЦ КП не имеет силы.

Об этом говорится на сайте распущенной организации.

"Собрание, которое было 15 декабря 2018 в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не является поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным Собором, которые по требованию для участия в Объединительном Соборе со стороны представителей Вселенского патриархата приняли формальный, ситуативный документ, не имеющий юридической силы", - сказано в заявлении.

Однако Константинопольский Патриарх Варфоломей немного иного мнения.

"Что касается Филарета, то его восстановили в епископском сане как бывшего митрополита Киевского. Так называемый Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал", - сказал, как отрезал, церковник.

И подчеркнул, что главой украинской Церкви является Епифаний.

"Теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность главного епископа Православной церкви Украины Его Высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы", - заявил Варфоломей.

Напомним, глава ПЦУ Епифаний признал недействительными все документы УПЦ КП, принятые после государственной регистрации Единой Церкви.