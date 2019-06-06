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Собор ПЦУ не имеет силы – "УПЦ КП"

09:30
Собор ПЦУ не имеет силы – УПЦ КП - фото 1
Собор ПЦУ не имеет силы – УПЦ КП

Сторонники Почетного Патриарха ПЦУ Филарета заявили, что Собор 15 декабря о роспуске УПЦ КП не имеет силы.

Филарет сам уничтожил УПЦ КП – доказательство ПЦУ

Об этом говорится на сайте распущенной организации.

"Собрание, которое было 15 декабря 2018 в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не является поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным Собором, которые по требованию для участия в Объединительном Соборе со стороны представителей Вселенского патриархата приняли формальный, ситуативный документ, не имеющий юридической силы", - сказано в заявлении.

Собор ПЦУ не имеет силы – 'УПЦ КП' - фото 182242

Однако Константинопольский Патриарх Варфоломей немного иного мнения.

"Что касается Филарета, то его восстановили в епископском сане как бывшего митрополита Киевского. Так называемый Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал", - сказал, как отрезал, церковник.

И подчеркнул, что главой украинской Церкви является Епифаний.

Собор ПЦУ не имеет силы – 'УПЦ КП' - фото 182243

"Теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность главного епископа Православной церкви Украины Его Высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы", - заявил Варфоломей.

Напомним, глава ПЦУ Епифаний признал недействительными все документы УПЦ КП, принятые после государственной регистрации Единой Церкви.

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ПЦУ Патриарх Филарет УПЦ КП Новости Украина
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