Смотрящая вдаль: Что было в 7 и 8 серии
В четверг, 10 октября, будет последний день на этой неделе, когда у вас будет возможность заглянуть в завтрашний день и узнать, как будут развиваться события в сериале Смотрящая вдаль. Подробности грядущих 7 и 8 серий - читайте на Без Табу.
Премьера 7 серии сериала Смотрящая вдаль - 10 октября в 21:00 на телеканале СТБ, начало 8 серии - в 22:00.
Смотрящая вдаль - что будет в 7 серии:
Что бы найти героя своего видения Гусаренко, Анна просит разрешения у доктора Сальского увидеть всех пациентов клиники.
Атапин убеждает Чкония дать показания в полиции о том, что именно Лаврик настоял, что бы Чкония заказал стройматериалы у него, Атапина.
Скрывая от Анны Гусаренко Сальский переводит его в спец-блок. При попытке взять штурмом спецстоянку и вывезти фуру с наркотиками погибает охранник с большим родимым пятном на лице.
Смотрящая вдаль - что будет в 8 серии:
Опер Мирошкин, участвовавший в операции по захвату фуры на стороне преступников, избавляется от ненужных ему людей.
Попов рассказывает Анне, что ее видение снова сбылось. Анна в панике: раз все ее видения сбывается, значит, ее любимый под серьезной угрозой и у нее осталось совсем мало времени, чтобы спасти его. Анна ложится в клинику Сальского, что бы попытаться самостоятельно найти пропавшего Гусаренко.
При проверке фактов и документов на спецстоянке, обнаружены доказательства причастности Мирошкина к организации перевозки наркотиков. Попов успевает его предупредить и коп-оборотень подается в бега.
Смотрящая вдаль 2019 - смотреть онлайн сериала:
Смотрящая вдаль 2019 - актеры сериала
Роль Анны исполнила Елена Радевич, ее мужа Александра – Антон Батырев, а копа Алексея Попова – Кирилл Жандаров.
Также в ролях: Александр Ярема, Сергей Деньга, Наталья Васько, Светлана Зельбет, Константин Октябрьский, Игорь Гнездилов и другие.