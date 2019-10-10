Смотрящая вдаль: Что было в 7 и 8 серии

Смотрящая вдаль - 7 и 8 серия в эфире сегодня вечером

В четверг, 10 октября, будет последний день на этой неделе, когда у вас будет возможность заглянуть в завтрашний день и узнать, как будут развиваться события в сериале Смотрящая вдаль. Подробности грядущих 7 и 8 серий - читайте на Без Табу.

Премьера 7 серии сериала Смотрящая вдаль - 10 октября в 21:00 на телеканале СТБ, начало 8 серии - в 22:00.

Смотрящая вдаль - что будет в 7 серии:

Что бы найти героя своего видения Гусаренко, Анна просит разрешения у доктора Сальского увидеть всех пациентов клиники.

Атапин убеждает Чкония дать показания в полиции о том, что именно Лаврик настоял, что бы Чкония заказал стройматериалы у него, Атапина.

Скрывая от Анны Гусаренко Сальский переводит его в спец-блок. При попытке взять штурмом спецстоянку и вывезти фуру с наркотиками погибает охранник с большим родимым пятном на лице.

Смотрящая вдаль - что будет в 8 серии:

Опер Мирошкин, участвовавший в операции по захвату фуры на стороне преступников, избавляется от ненужных ему людей.

Попов рассказывает Анне, что ее видение снова сбылось. Анна в панике: раз все ее видения сбывается, значит, ее любимый под серьезной угрозой и у нее осталось совсем мало времени, чтобы спасти его. Анна ложится в клинику Сальского, что бы попытаться самостоятельно найти пропавшего Гусаренко.

При проверке фактов и документов на спецстоянке, обнаружены доказательства причастности Мирошкина к организации перевозки наркотиков. Попов успевает его предупредить и коп-оборотень подается в бега.

Смотрящая вдаль 2019 - смотреть онлайн сериала:

Смотрящая вдаль 2019 - актеры сериала

Роль Анны исполнила Елена Радевич, ее мужа Александра – Антон Батырев, а копа Алексея Попова – Кирилл Жандаров.

Также в ролях: Александр Ярема, Сергей Деньга, Наталья Васько, Светлана Зельбет, Константин Октябрьский, Игорь Гнездилов и другие.