Смотрящая вдаль: Что было в 5 и 6 серии

Кирилл Жандаров в ожидании новых видений Анны / СТБ

Без Табу по-прежнему смотрит на несколько часов вперед и рассказывает, что же случится в новых сериях нового детективного сериала канала СТБ - "Смотрящая вдаль".

Ровно в 21:00 в среду, 9 октября, на СТБ состоится премьера 5 серии детектива Смотрящая вдаль, сразу после этого смотрите онлайн 6 эпизод сериала.

Смотрящая вдаль - что будет в 5 серии:

Попов везет Александра к себе на дачу. Там они вместе размышляют над тем, как наркотики попали в фуру. Попов рассказывает, что фуру взяли по наводке опера Мирошкина.

Утром Попов оставляет Атапина на даче, а сам уезжает в город. Позже на дачу Попова врываются оперативники. Атапину чудом удается спрятаться в потайной комнате, в которой он обнаруживает целый алтарь посвященный Анне.

Анна на очередном сеансе у Сальского видит лицо человека, который будет стрелять в Александра. Атапин в это время отправляется в Энск, что бы поговорить с Чконие1 и получить больше информации.

Смотрящая вдаль - что будет в 6 серии:

Анна по полицейской базе пытается найти человека, которого она видела в видении, как убийцу Александра. Этот человек – наркоман по фамилии Гусаренко, по стечению обстоятельств, находится в клинике Сальского.

Попова отправляют в командировку в Энск. В Энске Атапин спасает Чкония от наемников, которые по приказу Лаврика пытались избавиться от Чконии, как от лишнего свидетеля.

Вечером на территории парка клиники Сальского Анна видит человека из своих видений – того самого Гусаренко.

Смотрящая вдаль 2019 - смотреть онлайн сериала:

Смотрящая вдаль - актеры сериала

Роль Анны исполнила Елена Радевич, ее мужа Александра – Антон Батырев, а полицейского Алексея Попова – Кирилл Жандаров.

Также в ролях: Александр Ярема, Сергей Деньга, Наталья Васько, Светлана Зельбет, Константин Октябрьский, Игорь Гнездилов и другие.

В сериале 12 серий. Премьера 5 серии - 9 октября в 21:00 на телеканале СТБ, начало 6 серии - в 22:00.