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Смотрящая вдаль: Дата выхода детективного сериала с элементами мистики

15:52
Девушка со сложным лицом - главная героиня Анна Севастьянова - фото 1
Девушка со сложным лицом - главная героиня Анна Севастьянова / СТБ

Следующим королем прайм-тайма на канале СТБ после "Крепостной" и "Выбора матери" станет сериал Смотрящая вдаль. Подробности нового проекта - на Без Табу.

Начало нового телесезона на СТБ отметилось исторической драмой, а также просто драмой, теперь же очередь пришла для детектива, но не простого, а мистического.

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Главная героиня - Анна Севастьянова - с детства обладала даром предвидения. С возрастом дар пропал, но неожиданно вернулся двадцать лет спустя. Анна «увидела», как киллер убивает ее жениха - Александра Атапина. Она узнала даже число и время, когда это произойдет. И теперь у Анны есть всего 12 дней, чтобы с помощью своего дара спасти Александра.

Если вы помните голливудские страшилки "Пункт назначения", то знаете, что дар предвидения не несет ничего хорошего, это работает не только в Штататх, но и в Украине. Как результат - девушка сама попадает в ловушку…

Вскоре после видения Анны ее жениха обвиняют в перевозке крупной партии наркотиков. Александр уходит в бега. За ним начинается настоящая охота.

Анна не верит в вину любимого, но с ужасом понимает, что ее видение начинает сбываться. Она обращается за помощью к своему сводному брату, полицейскому Алексею Попову, который знакомит ее с психологом Борисом Сальским. От него Анна узнает, что будущее изменить нельзя, но, оказывается, можно поменять его концепт.

Официального трейлера у сериала СТБ Смотрящая вдалть пока нет, зато есть наиболее подходящий в таких случаях смотрения в завтрашний день. Смотрим (чтобы не быть не только лишь как все:

«По жанру это детектив, в основе которого лежит история любви, точнее – любовный треугольник. Два друга выбирают одну девушку, но любят они по-разному, и ради своих чувств совершают совершенно различные поступки… Также в фильме есть мистическая составляющая – у главной героини есть дар предвидеть будущее. Но сериал «Смотрящая вдаль» имеет черты криминальной драмы, в которой будет противостояние полицейских и бандитов. Поэтому в сериале много экшн-сцен: погони, перестрелки, драки», - нахваливает свое детище режиссер сериала Владимир Мельниченко. И все это наводит на мысль, что серил стоит посмотреть.

Смотрящая вдаль: Дата выхода детективного сериала с элементами мистики - фото 188707

Экшн - авторы сериала обещют много экшна / Смотрящая вдаль

Роль Анны исполнила Елена Радевич, ее мужа Александра – Антон Батырев, а полицейского Алексея Попова – Кирилл Жандаров.

Также в ролях: Александр Ярема, Сергей Деньга, Наталья Васько, Светлана Зельбет, Константин Октябрьский, Игорь Гнездилов и другие.

В сериале 12 серий. Премьера - 7 октября в 21:00 на телеканале СТБ.

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