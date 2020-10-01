Смерть сотрудницы посольства США. Подозревают как убийство, так и несчастный случай

В министерстве внутренних дел заявляют, что смерть сотрудницы посольства США в Киеве может быть как преступлением, так и несчастным случаем.

Об этом директор пресс-службы МВД Артем Шевченко написал в своем микроблоге Twitter.

"О смерти сотрудницы посольства США в Украине. Время покажет, что случилось. Может быть преступлением. Полиция Киева имеет оперативную информацию об одном подозреваемом и разыскивает его. Но может быть и случайность. Тело было найдено на железной дороге в наушниках во время пробежки трусцой. Нацполиция Украины расследует", - написал Шевченко.

На данный момент в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых сотрудница посольства получила телесные повреждения.

Напомним, в Киеве обнаружили бездыханное тело сотрудницы посольства США с проломленной головой. По предварительным данным, погибшая Санвер Никаело была на пробежке в наушниках и столкнулась с проезжавшим поездом.