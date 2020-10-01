Владимир Зеленский Карантин в Украине Крушение Ан-26 Война в Нагорном Карабахе Беларусь война на Донбассе Досье

Смерть сотрудницы посольства США. Подозревают как убийство, так и несчастный случай

09:00
Смерть сотрудницы посольства США. Подозревают как убийство, так и несчастный случай - фото 1

В министерстве внутренних дел заявляют, что смерть сотрудницы посольства США в Киеве может быть как преступлением, так и несчастным случаем.

Об этом директор пресс-службы МВД Артем Шевченко написал в своем микроблоге Twitter.

Проломлен череп: В Киеве трагически погибла сотрудница посольства США

"О смерти сотрудницы посольства США в Украине. Время покажет, что случилось. Может быть преступлением. Полиция Киева имеет оперативную информацию об одном подозреваемом и разыскивает его. Но может быть и случайность. Тело было найдено на железной дороге в наушниках во время пробежки трусцой. Нацполиция Украины расследует", - написал Шевченко.

На данный момент в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых сотрудница посольства получила телесные повреждения.

Напомним, в Киеве обнаружили бездыханное тело сотрудницы посольства США с проломленной головой. По предварительным данным, погибшая Санвер Никаело была на пробежке в наушниках и столкнулась с проезжавшим поездом.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
США посольство МВД уголовное дело Новости
Другое на тему
В Украине снова антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 - фото 1
В Украине снова антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19
10:00
Украина определилась, как называть Лукашенко - фото 1
Украина определилась, как называть Лукашенко
Вчера, 21:10
На Луганщине пылают масштабные пожары: Пламя тушат сотни пожарных - фото 1
На Луганщине пылают масштабные пожары: Пламя тушат сотни спасателей
Вчера, 18:50
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
29 сентября, 09:40
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25