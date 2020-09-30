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Проломлен череп: В Киеве трагически погибла сотрудница посольства США

17:15
Проломлен череп: В Киеве трагически погибла сотрудница посольства США - фото 1
Проломлен череп: В Киеве трагически погибла сотрудница посольства США

В среду, 30 сентября, в Киеве погибла сотрудница посольства США Санвер Никаело. По версии следствия, ее могли убить.

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Об этом сообщает "Цензор: нет" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Около полудня в Шевченковском районе столице была найдена женщина в бессознательном состоянии. Ее госпитализировали в больницу. К сожалению, она не пережила полученной травмы и скончалась.

Позже была установлено, что погибшей является сотрудница посольства США Санвер Никаело. Обстоятельства ЧП выясняет следствие.

"Следствие рассматривает версию, что Никаело зацепил движущийся поезд, приближение которого она не услышала. Отмечается, что женщину нашли в наушниках на рабочей ветке железной дороги, вероятнее всего, она делала пробежку", - сообщает СМИ.

Как уточняет источник, при осмотре тела погибшей правоохранители обнаружили 4-см ранение в области затылка.

Обновлено: Немного погодя отдел коммуникации НПУ г. Киева озвучил другую версию происшествия.

"В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски", - говорится в сообщении.

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Цензор: нет
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