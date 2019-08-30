"Слуги народа", Зеленский и регионалы внесли в Раду больше ста законопроектов

Депутаты ВР чуть больше чем за сутки внесли больше 100 законопроектов

Едва прошли сутки с момента начала работы Верховной Рады девятого созыва, а парламентарии уже зарегистрировали тонну проектов законов.

В турборежиме работают представители президентской партии, да и сам гарант тоже инициировал немало предложений. Разумеется, все внесённые членами Зе команды законы писались в одном кабинете.

Судя по сайту ВР, в первый же день работы фракция "Слуги народа" вместе с гарантом внесли 74 законопроекта. 20 из них "предложил" Зеленский.

Лидирующие позиции в законотворчестве занимает Данил Гетманцев - представитель "зелёных", который внёс сразу пять документов. Все они касаются вопросов экономической политики.

Проявили активность и рыги из медведчуковской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В частности - православный сепар Вадим Новинский.

Представители Путина в Раде хотят амнистии всем боевикам, восстановления украинской банковской системы в ОРДиЛО, начала соцвыплат и прочую диверсионную фигню, которая поможет России уменьшить финансирование боевиков без потери при этом в качестве.