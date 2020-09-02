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"Слуги народа" заговорили об отставке министров экономики и финансов

09:20
Стефанчук передал черную метку некоторым министрам - фото 1
Стефанчук передал черную метку некоторым министрам

Судя по всему, соратники Владимира Зеленского хотят повторить финт ушами, попытавшись обвинить во всех экономических бедах некоторых министров. В прошлый раз в отставку отправлялись все члены правительства кроме Авакова.

Теперь же "слуги" задумались о принесении в жертву главы минфина Сергея Марченко и министра экономики Игоря Петрашко.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

По его словам, вопрос дальнейшей работы министров зависит от качества проекта государственного бюджета на следующий год.

- У нас назревают кадровые изменения в правительстве. Экономический блок представлен министром экономики и финансов. Я думаю, что в первую очередь речь идет именно об этих лицах. Скорее всего, все будет зависеть от одного: насколько эффективная и качественная работа будет проведена над проектом государственного бюджета Украины и насколько парламента будет предложены новые подходы по преодолению последствий, вызванных COVID-19.

Шансов на то, что даже при идеальной работе с бюджетом у Марченко и Петрашко получится вырулить ситуацию, нет никаких.

Да и свести дебет с кредитом у них точно не получится. Поскольку вариант доходов и расходов государства на 2020-й год у Зе команды получился просто катастрофическим - с дефицитом в 380 миллиардов. Таких показателей не было за всю историю Украины.

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Игорь Петрашко Сергей Марченко увольнение Кабмин Бюджет 2020 Новости Украина
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