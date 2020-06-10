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"Слуги народа" задекларировали больше миллиарда гривен

21:30
"Слуги народа" задекларировали больше миллиарда гривен - фото 1
"Слуги народа" задекларировали больше миллиарда гривен

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" задекларировали больше 1 миллиардов гривен.

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Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

По данным КИУ, народные депутаты "Слуги народа" задекларировали 1 млрд. 44 млн. грн. наличных средств, на банковских счетах - 94 млн. грн.

В списке топ- 10 "слуг народа", которые задекларировали больше всего наличных средств, значатся следующие имена:

  • Олег Воронько (ОВО №103) - 123 млн. грн. наличных средств;
  • Александр Сова (№70 в избирательном списке) - 79 млн. грн;
  • Роман Мулик (№73 в избирательном списке) - 24 млн. грн;
  • Александр Трухин (ОВО №40) - 21 млн. грн;
  • Руслан Горбенко (№109 в избирательном списке) - 21 млн. грн;
  • Остап Шипайло (№120 в избирательном списке) - 21 млн. грн;
  • Давид Арахамия (председатель фракции «слуги народа») - 20 млн. грн;
  • Гео Лерос (№23 в избирательном списке) - 20 млн. грн;
  • Артем Культенко (№19 в избирательном списке) - 19 млн. грн;
  • Дмитрий Соломчук (№33 в избирательном списке) - 17 млн. грн.

По мнению главы КВУ Алексея Кошеля, такое количество налички в качестве сбережений у нардепов может свидетельствовать лишь о следующем:

"Видимо, (имеет место - прим. ред.) полное недоверие депутатов монобольшинства к украинской банковской системе. Второе, возможна схема легализации черных средств. Так, народные депутаты могут декларировать значительно большие суммы для того, чтобы иметь объяснения будущим теневым поступлением", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Напомним, Зеленский отчитался о доходах за год: Сколько зарабатывает президент Украины?

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Новости Украина Партия Слуга народа Гео Лерос Давид Арахамия Е-декларирование
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