"Слуги народа" торопятся легализовать игорный бизнес: названы сроки

Казино в Украине могут стать легальными уже к июню

После феерической "победы" над "Космолотами" и прочими "лотерейками", когда почти весь игорный бизнес ушел в подполье или онлайн, где и продолжил замечательно косить бабло, в Раде захотели наконец-то заняться легализацией казино.

Во вторник, 19 мая, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что нардепы собираются не только рассмотреть, но и принять законопроект о легализации игорного бизнеса.

- Парламент не мог рассматривать подготовленный ко второму чтению законопроект в режиме внеочередных сессий, а с возвращением ВР к привычной работе в режиме традиционных пленарных заседаний это стало возможным. Так что мы планируем принять этот закон до конца мая, - подчеркнул лидер пропрезидентской партии поломавшегося монобольшинства.

Как известно, анонсировал рассмотрение инициированного Зеленским проекта закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" замглавы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его словам, нардепы возьмутся за легализацию азартных игр 21 числа. Каким образом "слуги народа" собираются пропихнуть законопроект, по которому подано 3500 правок, неизвестно. Скорее всего, поправочный спам отобьют по схеме "антиколомойского закона".

Напомним, в ночь на 20 декабря прошлого года, после того как Кабмин принял решение о прикрытии нелегальных точек игорного бизнеса, полицейские провели масштабнейшую облаву на многочисленные "мгновенные лотереи".

В числе первых удар ощутили Parimatch и Favorit - крупные букмекерские конторы, которые помимо ставок на спорт занимаются еще и полулегальными (не запрещенными из-за дыр в законе) лотереями в режиме онлайн. Теперь же их деятельность в Украине с юридической точки зрения находится под большим вопросом. Но работают эти организмации замечательно.