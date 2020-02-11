Суд доступ к ряду СМИ и сайтам топовых букмекерских компаний, а также к интернет-казино
Во вторник, 11 февраля, Печерский районный суд Киева запретил доступ к 60 сайтам букмекерских контор и онлайн-казино. Правда, при этом правоохранители вписали в список ресурсов несколько новостных средств массовой информации.
Сегодня в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации заявили о вынесении судебного решения о блокировке доступа к 60 сайтам.
Среди заблокированных - площадки букмекерских контор Favorit, Parimatch, а также онлайн-казино Cosmolot и ему подобные.
Как утверждают чиновники, они добились ареста имущественных прав интеллектуальной собственности, которые "возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов".
Перечень заблокированных сайтов выглядит так:
https://skeletinfo.org/;
https://blackmark.club/;
http://dosye.com.ua/;
https://www.capital.ua/;
https://vgolos.info/;
vilkov.com;
obmen.tech;
belkapay.com;
teachmecash.com;
xlemon.biz;
https://smi.today;
https://ukr.fm;
https:// theworldnews.net;
parimathc.com;
lxslot.com;
triumphcasino.com;
favorit.com.ua;
lxbetua.com;
parimtach.com;
finbet.bet;
casino.flint.bet;
bazabet.com.ua;
vulkanstars.com;
xcasino68.com;
zolotoloto.com;
nostalgycasino.com;
vipnetgame.com;
cosmolot.com.ua;
eldorado24.com;
goxbet.com;
gmslots.com;
slotclub.casino;
kozakov.com.ua;
casinomoney.com.ua;
xcasino57.com;
slotor.com;
slotclub.casino;
pmcasinowin.com;
joykasino.net;
gmsdeluxe.com;
grand-casino.com;
gruppirovka.casino;
wulkan777.com;
777originals.com;
bosscasino.com;
admiral777.com;
bitcoinplay.io;
vulkan24club.com;
vdeluxe.net;
vulkanslot.com;
vulkanroyal.com;
elslots.com;
slotoking.com;
crystalslot.com;
maxbetslots.com;
nikebets.com;
oligarhcasino.com;
pointloto.com;
slotozal.com;
pharaonbet.com.
Напомним, в ночь на 20 декабря прошлого года, после того как Кабмин принял решение о прикрытии нелегальных точек игорного бизнеса, полицейские провели масштабнейшую облаву на многочисленные "мгновенные лотереи".
В числе первых удар ощутили Parimatch и Favorit - крупные букмекерские конторы, которые помимо ставок на спорт занимаются еще и полулегальными (не запрещенными из-за дыр в законе) лотереями в режиме онлайн. Теперь же их деятельность в Украине находится под большим вопросом.