Суд доступ к ряду СМИ и сайтам топовых букмекерских компаний, а также к интернет-казино

Суд обязал провайдеров прекратить доступ к 60 сайтам

Во вторник, 11 февраля, Печерский районный суд Киева запретил доступ к 60 сайтам букмекерских контор и онлайн-казино. Правда, при этом правоохранители вписали в список ресурсов несколько новостных средств массовой информации.

Сегодня в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации заявили о вынесении судебного решения о блокировке доступа к 60 сайтам.

Среди заблокированных - площадки букмекерских контор Favorit, Parimatch, а также онлайн-казино Cosmolot и ему подобные.

Как утверждают чиновники, они добились ареста имущественных прав интеллектуальной собственности, которые "возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов".

Перечень заблокированных сайтов выглядит так:

https://skeletinfo.org/;

https://blackmark.club/;

http://dosye.com.ua/;

https://www.capital.ua/;

https://vgolos.info/;

vilkov.com;

obmen.tech;

belkapay.com;

teachmecash.com;

xlemon.biz;

https://smi.today;

https://ukr.fm;

https:// theworldnews.net;

parimathc.com;

lxslot.com;

triumphcasino.com;

favorit.com.ua;

lxbetua.com;

parimtach.com;

finbet.bet;

casino.flint.bet;

bazabet.com.ua;

vulkanstars.com;

xcasino68.com;

zolotoloto.com;

nostalgycasino.com;

vipnetgame.com;

cosmolot.com.ua;

eldorado24.com;

goxbet.com;

gmslots.com;

slotclub.casino;

kozakov.com.ua;

casinomoney.com.ua;

xcasino57.com;

slotor.com;

slotclub.casino;

pmcasinowin.com;

joykasino.net;

gmsdeluxe.com;

grand-casino.com;

gruppirovka.casino;

wulkan777.com;

777originals.com;

bosscasino.com;

admiral777.com;

bitcoinplay.io;

vulkan24club.com;

vdeluxe.net;

vulkanslot.com;

vulkanroyal.com;

elslots.com;

slotoking.com;

crystalslot.com;

maxbetslots.com;

nikebets.com;

oligarhcasino.com;

pointloto.com;

slotozal.com;

pharaonbet.com.

Напомним, в ночь на 20 декабря прошлого года, после того как Кабмин принял решение о прикрытии нелегальных точек игорного бизнеса, полицейские провели масштабнейшую облаву на многочисленные "мгновенные лотереи".

В числе первых удар ощутили Parimatch и Favorit - крупные букмекерские конторы, которые помимо ставок на спорт занимаются еще и полулегальными (не запрещенными из-за дыр в законе) лотереями в режиме онлайн. Теперь же их деятельность в Украине находится под большим вопросом.