Очень жесткое падение: в НБУ пугают украинцев предстоящим кризисом

Без кредита МВФ Украину ждет рецессия

Если правительство не сможет договориться с МВФ о выделении Украине кредита, страну ожидают серьезнейшие финансовые и экономические передряги. А вопрос кредитования Фонда в данный момент висит на волоске.

В четверг, 9 апреля, в НБУ на странице регулятора в Facebook заявили о том, что существенного падения экономики Украины удастся избежать при заключении новой программы сотрудничества с МВФ.

В противном случае макроэкономические сценарии будут очень жесткими.

- Мы ожидаем, что при условии заключения программы сотрудничества с МВФ Украина не повторит сценарий 2009 года, когда она была в лидерах по показателям падения ВВП, - подчеркнули в НБУ. - В то же время макроэкономические сценарии без программы являются совсем не радужными.

В финансовом учреждении также отметили, что благодаря достигнутым за прошлые годы реформы экономика страны стала сбалансированной и более-менее подготовленной к кризису. При этом особой зависимости от туризма и производственных цепей, как у других государств, у нас нет. Поэтому импорт энергоносителей для Украины стал более дешевым, а спрос на товары экспорта почти не снизился.

Не смотря на вполне оптимистичные прогнозы, следует отметить, что шансы договориться с МВФ выглядят достаточно призрачными, поскольку для получения кредита властям нужно принять ряд законопроектов. Наиболее важный из них - о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам, был заблокирован 16 тысячами правок благодаря предавшим интересы Украины депутатам в интересах Игоря Коломойского.

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского. Кроме того, олигарх сумел добиться снятия с себя личных обязательств по возвратам многих кредитов, полученных его предприятиями.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.