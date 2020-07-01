"Слуги народа" протащили скандальный законопроект "О медиа"

23:00 01 июля,

Нардепы отправят документ "О медиа" на голосование

В среду, 1 июля, народные депутаты от партии поломавшегося монобольшинства без проблем сумели протащить с прописанными ими же формулировками доработанный к первому чтению закон, регулирующий работу СМИ.

Вопреки протестам многих адекватных журналистов, которые выступали категорически против предложений Потураева-Ткаченко и компании, а также разработку данного документа попыткой взять под контроль властей издания, которые не нравятся власти.

Как написал прошедший по спискам "Слуги народа" глава профильного комитета ВР Потураев на своей странице в Facebook, регуляторные функции в сфере медиа в случае принятия закона перейдут в Нацсовет по вопросам телевидения и радио. Кроме того, онлайн-медиа будут проходить процедуру регистрации себя в качестве СМИ. А если ее пройдут, "журналистам не смогут отказывать в аккредитации". Впрочем, на пресс-конференции Зеленского и других членов Зе команды этот пункт однозначно распространяться не будет. Ведь президенту всегда создают "теплую ванну" и отсеивают работников СМИ, которые могут задать ему действительно неудобные вопросы.

"Регистрация для печатных медиа будет обязательной в период российской агрессии, но после нашей победы - станет делом добровольным, - отметил нардеп. - Лишить лицензии или заблокировать медиа можно будет только в том случае, если Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания убедительно докажет в суде факты систематических нарушений со стороны СМИ".

Кроме того, по словам соратника Зеленского, с принятием закона "станет понятным формирование списков лиц, которые поддерживают страну-агрессора и антиукраинскую политику России". Наверняка при этом попадание террористов, с которыми сотрудничал "95 квартал" в "черные списки" станет попросту невозможным.

При этом Потураев подчеркнул, что в законе никоим образом не будут затронуты языковые квоты.

И хотя во всех вышеперечисленных нормах фактически нет ничего о цензурировании, в документе все же прописан механизм того, как власти могут расправиться с изданием. Среди прочего, документ предусматривает возможность отмены регистрации СМИ за нарушения или недопущения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания к проверке, а также проведения проверки профильными органами всех аспектов деятельности редакций.

В итоге сегодня в ходе обсуждения документа воздержался от его поддержки попавший в опалу Гео Лерос, а остальные "Слуги народа" проголосовали "за". Отказались рекомендовать принятие закона предстаивтели партий "Батькивщина" и "За будущее", а также лица, которых вообще не должно было быть в комитете из ОПЗЖ.