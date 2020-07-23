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"Слуги народа" хотят сделать КВНщика мэром Одессы, а фаната Шария - Харькова

Вчера, 12:40
Олега Филимонова хотят выдвинуть в мэры Одессы - фото 1
Олега Филимонова хотят выдвинуть в мэры Одессы

Представители Зе команды уже фактически определились с большинством кандидатов на должности мэров областных центров. Как этого и следовало ожидать, львиная доля от будущих представителей "Слуги народа" оказались зашкваренными персонажами.

Так, по данным источников издания "РБК-Украина", на пост городского головы Одессы "слуги" хотят выдвинуть одного из лидеров команды КВН "Одесские джентльмены" Олега Филимонова.

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Его кандидатуру якобы уже одобрил лично президент Зеленский.

В Харькове же бороться с Кернесом будет бизнесмен из сферы IT Роман Катеринчик, который является владельцем компаний Artjoker и Turboseo. Примечательно, что на досрочных выборах в парламент именно Катеринчик был десятым в списке партии российского пропагандиста Анатолия Шария.

Собеседник СМИ также отметил, что в пропрезидентской партии осознают, что реального конкурента Кернесу и Труханову найти за пару месяцев не получится.

В Днепре же за должность городского головы будет бороться главный врач областной больницы имени Мечникова, действующий депутат облсовета от БПП Сергей Рыженко. Также участвовать в выборах будет и скандальный ватоголовый нардеп Макс Бужанский, который подаст свою кандидатуру вне желания Владимира Зеленского.

Напомним, не так давно в партии поломавшегося монобольшинства провели праймериз по выбору кандидатов на пост мэра Киева. При полном отсутствии адекватных и способных составить конкуренцию Виталию Кличко представителей победила скандальная нардеп Ирина Верещук.

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