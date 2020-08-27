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ОАСК разрешил экс-замглавы "Нафтогаза" построить отель у Софии Киевской

15:40
Возле Софии Киевской могут построить отель - фото 1
Возле Софии Киевской могут построить отель

Судья скандального Окружного админсуда столицы Игорь Погрибниченко обязал министерство культуры разрешить компании "Л-капитал" проект строительства гостинично-офисного комплекса, который уничтожит вид на комплекс национального заповедника "София Киевская".

Об этом свидетельствует решение ОАСК, принятое в интересах владельца ПАО "Л-Капитал" бывшего замглавы "Нафтогаза" Вадима Украинского, который также был советником министра энергетики времен Януковича Юрия Бойко.

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Именно Украинский является конечным бенефициаром кипрской офшорки "Насарео Трейдинг Лимитед". Ей принадлежит 98% "Л-Капитала". Еще два процента записаны на жену соратника регионалов Таисию Украинскую.

В суде заявили, что компания экс-чиновника направляла обращение в Минкульт с просьбой дать разрешение на реставрацию нежилого здания на Владимирской, 36 с надстройкой помещения по улице Золотоворотской, 11 и объединением их в единый отель. Соответствующее разрешение в минкульте проигнорировали, а судья Погребинский решил, что такое действие можно считать молчаливым согласием.

Аргументировали необходимость такого постановления юристы "Л-Капитала" тем, что в министерстве должны были отреагировать на представленную им проектную документацию в течение 30 дней.

Фирме Украинского принадлежат два нежилых помещения в историческом центре Киева. Общая их площадь - 5 тысяч квадратных метров. Стоит ли говорить, что строительство отеля вблизи территории, где расположен памятник культуры, испоганит внешний вид панорамы. Впрочем, и нынешнее состояние помещений, обтянутых зеленой сеткой и обставленных лесами, никак не улучшают впечатление от объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

ОАСК разрешил экс-замглавы 'Нафтогаза' построить отель у Софии Киевской - фото 204532

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суд Киев строительство Министерство культуры Нафтогаз Новости
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