"Слуги народа" готовятся наказывать СМИ с помощью новых законов

Ткаченко хочет вводить санкции против СМИ

Лидеры Зе команды, которые много раз говорили о том, что им не нужны журналисты, вовсю пилят проекта законов, которые могут ограничить работу средств массовой информации. Разумеется, под предлогом благих намерений.

Об этом во время парламентских слушаний о безопасности журналистов заявил претендующий на пост мэра Киева нардеп Александр Ткаченко.

Александр Ткаченко оправдался за особняк в Киеве Бывший гендир "плюсов", которого расследователи недавно поймали на нарушении закона и заселении в незадекларированный особняк на Трухановом острове, где вообще нельзя возводить жилье, рассказал о планах "Слуги народа" на СМИ.

По его словам, новый законопроект может предусматривать санкции для убыточных сайтов и агентств. Стоит ли говорить, что подобные меры могут убить издания, которые находятся на грани выживания и отказываются от продажи олигархам и вливаний дотаций с их стороны. Кроме того, под санкции могут попасть и крупные игроки рынка, которые путем махинаций не показывают прибыль. К слову, еще недавно ходили слухи, что среди таких изданий значится и холдинг "плюсов". По крайней мере, еще во времена работы в "Квартале" Владимир Зеленский и его команда из "95 квартала" записывали видеообращение к Игорю Коломойскому с просьбой дать им денег за выступления.

Впрочем, об этом Ткаченко не рассказал. Вместо этого он разглагольствовал о "финансовом фейр-плее".

- Украина - едва ли не единственная страна в Европе, где подавляющее большинство частных СМИ являются убыточными. Это создает подозрение того, что владельцы влияют на журналистов. В футболе, в УЕФА вот уже 10 лет действует принцип так называемого фейр-плей. Условно говоря - сколько зарабатываешь, столько и тратишь. Если, например, в течение трех лет СМИ является постоянно убыточным, наверное, есть шанс применения определенных санкций. Да, возможно, у нас будет меньше ярких шоу, нескончаемых сериалов, нескончаемых информационных каналов, но это будет честный бизнес и также честно все журналисты будут получать зарплату не в конвертах и платить налоги.

Кроме того, "слуги народа" собираются еще и наказывать журналистов за распространение фейков и манипуляций. Правда, что именно попадет под термин "манипуляция", не совсем ясно. Ведь в случае принятия такого закона некоторые личности типа Портнова смогут выигрывать судебные иски против СМИ.

Представить законопроект нардепы от пропрезидентской партии готовятся уже к концу года.