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"Слугами народа" будут управлять через Telegram

Вчера, 20:20
Слугу народа спасет Telegram - фото 1
Слугу народа спасет Telegram

Заявленная Зе командой диджитализация коснется всех депутатов от "Слуги народа", которыми руководство партии должно по задумке управлять едва ли не в ручном режиме.

Правда, вместо анонсированной системы "Большой брат", которая призвана следить за всеми депутатами Рады девятого созыва, в "Слуге народа" разработали средство коммуникации/управления подконтрольными им парламентариями.

В "Слуге народа" готовятся воскресить Чечетова в виде программы

Об этом в интервью "Левому берегу" рассказала депутат от "Слуги народа" Анна Коваленко.

Само собой, нардеп говорила лишь о "консультациях" между парламентариями.

Механизм коммуникации представителей партии Зеленского выглядит следующим образом:

- У нас есть групповой чат, куда присылают все предложения ... Также у нас есть общие переписки по почте. В чатике избранные депутаты обсуждают решение о работе новой Верховной Рады. К примеру, обсуждался вопрос ликвидации парламентского комитета по вопросам ветеранов. Участники могли вносить свои предложения, критиковать, делать замечания.

Теперь же, после обкатки "технологии", в "Слуге народа" раздумывают внедрить использование Telegram-групп всеми нардепами.

Напомним, самую большую партию в Раде девятого созыва собираются разделить на 10-15 группировок, а за каждой из них закрепить условного Чечетова.

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