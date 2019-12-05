"Слуга народом" оформила помощником осужденного за убийство рецедивиста

Виталий Запорожец - помощник нардепа Бондарь

В четверг, 5 декабря, в центре скандала оказалась нардеп Анна Бондарь из "Слуги народа", которая, как выяснилось, притащила в Зе команду очередного преступника. Официально оформленный помощником парламентария Виталий Запорожец оказался осужденным за убийство уголовником.

Как выяснили журналисты "Обозревателя", победительница выборов от пропрезидентской партии на 220-м мажоритарном округе наняла на официальную зарплату по трудовому договору двоих помощников-консультантов.

Обычно такие должности занимают доверенные лица депутата, так что косвенно судить о Бондарь можно по выбору своих помощников.

Один из них, Виталий Запорожец, в 2011-м году убил милиционера. Произошло это в селе Семиполки Броварского района Киевской области. На летней площадке одного из местных баров будущий помощник нардепа поссорился с правоохранителем, после чего сгонял домой за ружьем и выстрелил в него. Убитым оказался начальник Калитянского поселкового отделения милиции Николай Симоненко.

Душегуб с места преступления сбежал и скрывался от копов, пока его не задержали.

В постановлении Броварского межрайонного суда сказано, что на моментс овершения преступления Запорожец значился охранником в госконцерне "Укрспецэкспорт". Тогда он еще не был судим, но дважды привлекался к уголовной ответственности. Это значит, что судимости рецедивиста были погашены.

В итоге в июне 2012-го Запорожец получил 14 лет лишения свободы.

Однако после Евромайдана его выпустили, поскольку убийца попал в списки политзаключенных. Теперь же он влился в Зе команду.