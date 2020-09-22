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"Слуга народа" заявил об угрозах со стороны Банковой

22:20
Не согласным с мнением партии нардепам приходят СМС с угрозами - фото 1
Не согласным с мнением партии нардепам приходят СМС с угрозами

Фактически единственный представитель пропрезидентской партии, который проголосовал против протаскиваемого Банковой постановления о конкурсной комиссии для назначения антикоррупционного прокурора Иван Юнаков пожаловался на то, что представители Зеленского угрожают парламентариям.

Как заявил нардеп в интервью изданию "Цензор.НЕТ", во время скандального голосования он хотел воздержаться, но, увидев коллаборацию "Слуг народа" и ОПЗЖ, возмутился.

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По словам представителя партии поломавшегося монобольшинства, примерно треть попавших в Раду ради хайпа адептов Зе команды вообще не пытаются вникнуть в документы, за которые голосуют.

- Я ориентировался на антикоррупционный комитет и коллег, которых считаю компетентными. Те люди, на которых я ориентировался, либо воздержались, либо не голосовали вообще. То есть, по сути, все выступили против. И потом, кстати, некоторые из них получили сообщения с угрозами, - заявил Юнаков.

Как утверждает нардеп, после голосования ему на личный номер телефона пришли сообщения с угрозами.

Такие же СМС получили и другие депутаты от "Слуг народа", которые не поддержали инициативу Зеленского и Ермака.

- Очевидно, что так угрозы не делаются. Если бы хотели расправиться, иначе бы передавали месседж. В целом, конечно, ситуация неприятная. Плюс в Facebook много всяких ботов написали. В целом, я с юмором отнесся, но заявление в правоохранительные органы все же написал. Между прочим, похожие сообщения пришли, как я узнал впоследствии, еще десятку людей, которые тоже не голосовали. И только депутатам нашей фракции. Так делается, чтобы неугодные понимали: контролируется все, что они делают, - подчеркнул депутат.

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Партия Слуга народа Владимир Зеленский Андрей Ермак нардеп Верховна Рада Новости
Цензор.НЕТ
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