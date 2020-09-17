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"Слуги народа" приняли норму, из-за которой могут отменить безвиз и сотрудничество с МВФ

14:00
Нардепы наплевали на требования Европарламента и МВФ - фото 1
Нардепы наплевали на требования Европарламента и МВФ

В четверг, 17 сентября, 239 народных депутатов с третьей попытки проголосовали за утверждение представителей парламента в конкурсную комиссию по избранию главы САП.

Еще при первых попытках Зе команды протащить в состав комиссии подконтрольных себе людей в Европейском парламенте, Всемирном банке и МВФ заявляли, что проталкивание не имеющих опыта и порядочности кандидатов ставит под угрозу безвизовый режим и получение траншей кредита и макрофинансовой помощи.

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Тем не менее, власти решили нарушить договоренности, условиями которых было и сотрудничество Украины с МВФ, и получение безвиза.

Более того, по словам депутата Европарламента Виолы фон Крамон-Таубадель, голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП в принципе ставит под вопрос поддержки Украины Европейским союзом и Международным валютным фондом.

Согласно принятому сегодня документу, в состав комиссии должны войти 11 человек. Семерых из них уже назначили представители Рады. Еще четверо - идут по квоте совета прокуроров.

Фактически же речь идет о попытке Зе команды пропихнуть на должность главы САП подконтрольного себе человека. Это даст возможность Зеленскому и его окружению не заморачиваться с вмешательством Ирины Венедиктовой в дела, которые ведут детективы НАБУ, а также сливать не нужные "Слугам народа" и Банковой производства.

Правда, цена, которую может заплатить Украина за рост влияния действующих властей, слишком велика.

В Евросоюзе на принятие нардепами решения по отбору состава комиссии по отбору кандидатов на пост главы специализированной антикоррупционной прокуратуры еще не отреагировали.

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