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"Слуга народа" заблокировала создание ВСК по "вагнеровцам" – заявление

18:02
"Слуга народа" заблокировала создание ВСК по "вагнеровцам" – заявление - фото 1
"Слуга народа" заблокировала создание ВСК по "вагнеровцам" – заявление

Члены фракции Слуги народа заблокировали создание временной следственной комиссии по боевикам ЧВК Вагнера.

Ермак создаст центр по борьбе с информацией о "вагнеровцах"

Об этом заявил соглава фракции ЕС Артур Герасимов.

"Как вы знаете, благодаря вероятной государственной измене в высших кабинетах страны была слита операция по "вагнеривцам". Блестящая операция украинских разведчиков, когда те, кто сбивал украинские самолеты, из-за кого погибли украинские воины, должны бы уже сидеть за решеткой. К сожалению, этого не произошло. И пока мы знаем, что была "слита" информация вероятно из самых высоких кабинетов государства. Именно поэтому было зарегистрировано постановление о создании ВСК, которая должна разобраться, кто "сливал", как "сливал", зачем эта государственная измена была сделана в пользу страны-агрессора", - сказал Герасимов.

Однако с созданием ВСК возникли определенные проблемы.

"На этом заседании мы получили полную поддержку представителей всех фракций, единственный не присутствовал представитель фракции "Слуга народа". Все остальные фракции единогласно поддержали, что эта петиция (о создании ВСК – прим. ред.) должна быть срочно рассмотрена в парламенте", - добавил нардеп.

Что было ранее?

В августе 2020 г. СБУ запланировала спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" на территории Украины. Однако планы правоохранителей были сорваны: Офис президента Украины отменил спецоперацию, мотивируя свое решение боязнью сорвать новый обмен пленными с российскими боевиками.

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ЧВК Вагнера Артур Герасимов Европейская Солидарность Новости Украина
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