"Слуга народа" Яременко посоветовал украинцам не летать на Ближний Восток

Яременко сработал вместо МИД

До сих пор не уволенный глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко призвал украинцев воздержаться от поездок в Ирак, Сирию и Иран, а поездки в Израиль планировать более тщательно.

Свою реакцию на произошедшее сегодняшней ночью в Иране и на виток эскалации конфликта, который начался с 1 января, адепт "Слуги народа" опубликовал на своей странице в Facebook.

"Я бы рекомендовал всем гражданам Украины отказаться в ближайшее время (не менее 2-3 месяца) от поездок в Иран, Ирак и Сирию. Повышенную осторожность следует проявлять и при планировании поездок в Израиль, - написал нардеп. - Украинскому бизнесу я бы не рекомендовал заключать сейчас новые контракты с государственными и негосударственными органами/компаниями Ирана. Тем, кто имеет действующие контракты/обязательства, я бы рекомендовал составить план минимизации финансовых потерь".

Как известно, сегодня ночью Иран в ответ на ликвидацию генерала террористической группировки Корпус стражей исламской революции Касема Сулеймани совершил целый ряд обстрелов военных баз США в Ираке. Кроме того, при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. В то же время в МАУ утверждают, что лайнер был новым и технически исправным, а опытные пилоты не могли допустить ошибку.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.