Ликвидация Сулеймани Крушение рейса Тегеран-Киев Владимир Зеленский

"Слуга народа" Яременко посоветовал украинцам не летать на Ближний Восток

14:00
Яременко сработал вместо МИД - фото 1
Яременко сработал вместо МИД

До сих пор не уволенный глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко призвал украинцев воздержаться от поездок в Ирак, Сирию и Иран, а поездки в Израиль планировать более тщательно.

Свою реакцию на произошедшее сегодняшней ночью в Иране и на виток эскалации конфликта, который начался с 1 января, адепт "Слуги народа" опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Я бы рекомендовал всем гражданам Украины отказаться в ближайшее время (не менее 2-3 месяца) от поездок в Иран, Ирак и Сирию. Повышенную осторожность следует проявлять и при планировании поездок в Израиль, - написал нардеп. - Украинскому бизнесу я бы не рекомендовал заключать сейчас новые контракты с государственными и негосударственными органами/компаниями Ирана. Тем, кто имеет действующие контракты/обязательства, я бы рекомендовал составить план минимизации финансовых потерь".

'Слуга народа' Яременко посоветовал украинцам не летать на Ближний Восток - фото 193986

Как известно, сегодня ночью Иран в ответ на ликвидацию генерала террористической группировки Корпус стражей исламской революции Касема Сулеймани совершил целый ряд обстрелов военных баз США в Ираке. Кроме того, при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. В то же время в МАУ утверждают, что лайнер был новым и технически исправным, а опытные пилоты не могли допустить ошибку.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

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Иран Богдан Яременко война Крушение рейса Тегеран-Киев МАУ Верховна Рада Новости Украина
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