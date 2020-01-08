"Слуга народа" Яременко посоветовал украинцам не летать на Ближний Восток
До сих пор не уволенный глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко призвал украинцев воздержаться от поездок в Ирак, Сирию и Иран, а поездки в Израиль планировать более тщательно.
Свою реакцию на произошедшее сегодняшней ночью в Иране и на виток эскалации конфликта, который начался с 1 января, адепт "Слуги народа" опубликовал на своей странице в Facebook.
"Я бы рекомендовал всем гражданам Украины отказаться в ближайшее время (не менее 2-3 месяца) от поездок в Иран, Ирак и Сирию. Повышенную осторожность следует проявлять и при планировании поездок в Израиль, - написал нардеп. - Украинскому бизнесу я бы не рекомендовал заключать сейчас новые контракты с государственными и негосударственными органами/компаниями Ирана. Тем, кто имеет действующие контракты/обязательства, я бы рекомендовал составить план минимизации финансовых потерь".
Как известно, сегодня ночью Иран в ответ на ликвидацию генерала террористической группировки Корпус стражей исламской революции Касема Сулеймани совершил целый ряд обстрелов военных баз США в Ираке. Кроме того, при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.
Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. В то же время в МАУ утверждают, что лайнер был новым и технически исправным, а опытные пилоты не могли допустить ошибку.
В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.
Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.