Иран начал войну с США, обстреляв авиабазу на западе Ирака

Иран атаковал базу США в Ираке

В ночь на среду, 8 января, власти Ирана приняли решение об атаке военных объектов Соединённых Штатов Америки в Ираке. Военные выпустили 15 ракет по авиабазе "Аль-Асад", которая находится на западе Ирака, а также по объектам в Эрбиле на севере страны.

Власти Ирана назвали свою кровавую акцию "самообороной" и пригрозили атаковать Израиль, Объединённые Арабские Эмираты и устроить теракты в США в случае ответных действий Вашингтона.

Из-за эскалации конфликта в Белом доме ночью проводили срочное совещание, итоги которого пока не ясны. Впрочем, наверняка Трамп решил действовать, а на Ближнем Востоке начнётся очередная кровопролитная война.

Силы США вблизи иракской границы на востоке Сирии приведены в полную боевую готовность.

А выиграл от всех событий, как ни странно, Кремль, поскольку отстрелы американской базы сразу же сказались на цене барреля нефти - она поднялась на 4%.

Кроме того, одна из выпущенных иранскими военными ракет могла поразить "Боинг" Международных авиалиний Украины, который примерно во время атаки вылетал из Международного аэропорта имени Имама Хомейни. Судя по видеозаписям, которые жители Ирана выложили в соцсетях, лайнер загорелся уже в воздухе, а многие повреждения самолёта говорят о том, что он попал под обстрел. В данный момент на месте падения работает команда спасателей, но известно, что никто не выжил. Точное количество погибших пока не ясно. По предварительной информации, на борту находились 180 пассажиров и 9 членов экипажа.

Точная причина крушения также неизвестна. Иранские СМИ сообщают о "технических неполадках" на борту рейса, летевшего из Тегерана в Киев.