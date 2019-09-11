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Слуга народа "выдворит американцев из Украины". Для "доверия" Донбасса - СМИ

14:00
Слуга народа "выдворит американцев из Украины". Для "доверия" Донбасса - СМИ - фото 1
Слуга народа "выдворит американцев из Украины". Для "доверия" Донбасса - СМИ

Намедни "Слуга народа" Богдан Яременко якобы заявил ТСН о возможном выдворении из Украины американских инструкторов.

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Об этом сообщил волонтер Мирослав Гай в Facebook.

"Для восстановления доверия за столом переговоров и деоккупации Донбасса в партии" Слуга народа "готовы говорить о выводе американских инструкторов из территории Украины", - Богдан Яременко, народный депутат от "Слуги народа" и Председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества", - написал с негодованием военный.

Слуга народа 'выдворит американцев из Украины'. Для 'доверия' Донбасса - СМИ - фото 187504

А вот сам нардеп Богдан Яременко с такой трактовкой вкорне не согласен и обвиняет своих оппонентов в манипуляциях. По мнению "слуги", его речь на самом деле прозвучала следующим образом:

Слуга народа 'выдворит американцев из Украины'. Для 'доверия' Донбасса - СМИ - фото 187505

"Имеется масса гуманитарных вопросов на линии разграничения, вопрос вывода иностранных войск из территории Украины. Так, россияне скажут, что речь идет об американских инструкторах на территории Украины, мы скажем, что ( о выводе - прим. ред.) российских нерегулярных военных формирований из оккупированных территорий. Но к этой дискуссии все равно нужно дойти. Она еще не начиналась".

Как и ожидалось, "слуге народа" мало кто поверил.

Слуга народа 'выдворит американцев из Украины'. Для 'доверия' Донбасса - СМИ - фото 187506
Напомним, Украина закупит у США новейшее оружие.
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