Слуга народа "выдворит американцев из Украины". Для "доверия" Донбасса - СМИ

Слуга народа "выдворит американцев из Украины". Для "доверия" Донбасса - СМИ

Намедни "Слуга народа" Богдан Яременко якобы заявил ТСН о возможном выдворении из Украины американских инструкторов.

Об этом сообщил волонтер Мирослав Гай в Facebook.

"Для восстановления доверия за столом переговоров и деоккупации Донбасса в партии" Слуга народа "готовы говорить о выводе американских инструкторов из территории Украины", - Богдан Яременко, народный депутат от "Слуги народа" и Председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества", - написал с негодованием военный.

А вот сам нардеп Богдан Яременко с такой трактовкой вкорне не согласен и обвиняет своих оппонентов в манипуляциях. По мнению "слуги", его речь на самом деле прозвучала следующим образом:

"Имеется масса гуманитарных вопросов на линии разграничения, вопрос вывода иностранных войск из территории Украины. Так, россияне скажут, что речь идет об американских инструкторах на территории Украины, мы скажем, что ( о выводе - прим. ред.) российских нерегулярных военных формирований из оккупированных территорий. Но к этой дискуссии все равно нужно дойти. Она еще не начиналась".

Как и ожидалось, "слуге народа" мало кто поверил.