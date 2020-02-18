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"Слуга народа" спалилась с сумочкой за десятки тысяч – ФОТО

Вчера, 19:40
"Слуга народа" спалилась с сумочкой за десятки тысяч – ФОТО - фото 1
"Слуга народа" спалилась с сумочкой за десятки тысяч – ФОТО

"Слугу народа" Викторию Кинзбурскую застукали в Раде с сумочкой Prada за десятки тысяч гривен.

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Об этом в Facebook сообщила журналистка Анна Стешенко.

'Слуга народа' спалилась с сумочкой за десятки тысяч – ФОТО - фото 196012

По словам работницы СМИ, до избрания в Раду Виктория Кинзбурская была "простой" чиновницей с годовой зарплатой в 87 225 грн. Однако после получения мандата ее материальное положение несколько улучшилось.

'Слуга народа' спалилась с сумочкой за десятки тысяч – ФОТО - фото 196011

"Сегодня в Раду она пришла с известной и очень узнаваемой сумкой зелёного цвета (совпадение?) Prada стоимостью 62.776 грн. Это на 20.000 грн больше даже месячной з.п. "без депутатских. Согласно декларации, кстати, семья депутата не шикует. Во владении бюджетное авто 2016 года, квартира и даже кредит. Так что, эпоха бедности закончилась”, - подчеркнула Стешенко.

'Слуга народа' спалилась с сумочкой за десятки тысяч – ФОТО - фото 196014

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