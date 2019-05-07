Кожаный пиджак жены Луценко ставит под сомнение ее честность

Ирина Луценко угодила в новый скандал

Любовь к кожаной одежде сыграла злую шутку с женой генерального прокурора Юрия Луценко - Ириной.

На майские народный депутат Ирина Луценко и ее супруг решили не работать на благо страны, а отдыхать. Отдыхать чета Луценко любит заграницей - в Европе или на Сейшелах.

Ничего плохого в этом нет - имееют право. Отлетающих из страны вип-супругов заметили в аэропорту Борисполя и сфотографировали в очереди. Фото появилось на ресурсе Страна.юа. На нем запечатлена Ирина Луценко в несколько странном наряде - штанах в полоску, шляпе и кожаном пиджаке. Этот наряд больше подошел бы Джонни Деппу, чем парламентарию. Но и в отсутствии вкуса тоже нет ничего предосудительного.

Плохо то, что одежда Ирины Луценко, веротяно, нарушила закон. И речь идет не о модном приговоре, а вполне реальном нарушении. Дело в том, что кожаный пиджак депутатши - очень дорогой.

На этот момент обратила внимание журналистка Юлия Палийчук, написав об этом на фейсбуке.

Это брендовая вещь фирмы BALMAIN. И стоит он почти 3 тысячи евро или 90 000 гривен (ак три зарплаты народного избранника). Однако эта покупка никак не задекларирована Ириной Луценко, ее нет в е-декларации депутата.

Гржданский активист Александр Леменова также отметил, что важно время покупки пиджака, ведь Ирина Луценко его не задекларировала. Также Леменов отметил, если он был куплен в 2018 году - это нарушение закона.

"Надеюсь, в калькуляции мы не ошиблись, а Ирина Степановна собственным примером докажет, что е-декларирование – оно для всех одинаково, в том числе когда ты жена Генпрокурора. Для этого нужно просто продемонстрировать чек о покупке шикарного двубортного блейзера", - указал Леменов.