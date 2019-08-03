Парубию нашли замену. И он вам знаком

Парубию нашли замену. Он вам знаком

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков назвал вероятных спикера и вице-спикера Рады. Вероятнее всего, новым главой ВРУ станет …

… он сам.

Об этом политик заявил в интервью "Интерфакс Украина".

"На сегодняшний день партия будет меня предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной Рады Украины", - заявил Разумков.

Дмитрий Разумков

Что касается должности вице-спикера Рады, тот тут у "зеленых" вопросов тоже особо не имеется.

"Партия "Слуга народа" на должность первого вице-спикера будет предлагать Руслана Алексеевича Стефанчука", - сказал политик.

Руслан Стефанчук

Кроме этого Разумков отметил, что у партии уже имеются "кадровые предложения по руководству комитетами Верховной Рады".

Напомним, Кличко нашли замену. И вы его отлично знаете.