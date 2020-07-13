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"Слуга народа" извинился за "поднятие руки" на депутата "ЕС"

17:28
"Слуга народа" извинился за "поднятие руки" на депутата "ЕС" - фото 1
"Слуга народа" извинился за "поднятие руки" на депутата "ЕС"

"Cлуга народа" Андрей Мотовиловец извинился за "поднятие руки" на депутата ЕС Марию Ионову.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

"В пятницу произошло досадное событие – под трибуной была толкотня, и я прошу прощения у Марии Николаевны Ионовой за то, что коснулся вашей руки. Прошу меня извинить", - заявил "слуга народа".

В ответ сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что депутаты "Европейской солидарности" принимают извинения Мотовиловца.

"Это хороший пример, когда молодые политики учатся опыту, потому что за определенные случаи лучше извиниться, поставить точку и вместе двигаться дальше", - заявила Ирина Геращенко.

Что было ранее?

3 июля Верховная Рада Украины рассмотрела законопроект об упрощенной процедуре поступления в ВУЗы для выпускников школ "ЛДНР".

Во время обсуждения нормативно-правового акта между депутатами "Слуги народа" и "Европейская солидарность" возникла перепалка. Позже нардеп "ЕС" Мария Ионова заявила о "поднятии руки" на нее со стороны "слуги" Андрея Мотовиловца. В свою очередь член Команды Зе отверг обвинения и попросил оппозицию больше "не создавать медийных скандалов".

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Европейская Солидарность Партия Слуга народа Новости Украина
Украинская правда
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