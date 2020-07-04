"Слуга народа" поднял руку на депутатку Порошенко: В "СН" все отрицают

"Слуга народа" поднял руку на депутатку Порошенко: В "СН" все отрицают

"Слуга народа" Андрей Мотовиловец "поднял руку" на коллегу из партии "ЕС" Марию Ионову.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Фракция "Европейская Солидарность" глубоко возмущена агрессивным поведением "слуги народа" Андрея Мотовиловца, который сегодня (3 июля – прим. ред.) в сессионном зале позволил себе поднять руку на народного депутата Марию Ионову. Несмотря на призыв "Европейской Солидарности" и обращения к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову представитель монобильшинства не нашел в себе мужества извиниться за свое позорное поведение", - заявили в "ЕС" и потребовали ответственности для депутата.

"Требуем от народного депутата из фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца принести извинения за применение физической силы в Верховной Раде в отношении к Марии Ионовой. Мы также требуем вынести на рассмотрение регламентного комитета Верховной Рады вопрос об отстранении депутата Мотовиловца от участия в заседаниях на 2-3 недели", - говорится в сообщении.

Позже на заявление "ЕС" отреагировал и сам фигурант скандала Андрей Мотовиловец.

"Уважаемая Мария. Мне очень жаль что то, что случилось сегодня, в принципе случается. Я говорил вам это в личном разговоре, и без проблем повторяю публично. Стычка наших партий в парламенте сегодня - крайне уродливое событие, которое не красит ни одну из сторон. И я, не как политик, а как обычный живой человек, искренне сожалею, что такие конфликты в принципе происходят, это видят наши избиратели, и справедливо считают, что мы заняты чем-то не тем. Но я все же прошу вас сказать - я действительно применил к вам «физическую силу»? Я правда «поднял на вас руку»? Или, все же, пресс-служба вашей партии манипулятивно использует слишком болезненную тему для того, чтобы создать медийный скандал и все же добиться своего политического решения таким извращенным образом?", - заявил политик.

Из-за чего возник конфликт между депутатами?

3 июля Верховная Рада Украины рассмотрела законопроект об упрощенной процедуре поступления в ВУЗы для выпускников школ "ЛДНР".