"Слуга народа" извинилась перед Кивой

"Слуга народа" извинилась перед Кивой

«Слуга народа» Елизавета Богуцкая извинилась перед Ильей Кивой за оскорбление его отца.

Свой пост политик опубликовала в Facebook.

"Года 2 назад я написала статью про одного Киву, который еще в советское время был приговорен к расстрелу за убийство. В том посте я упомянула, что он из Полтавы, как и Илья, и по возрасту годится ему в отцы. Написала, что Илья- Владимирович, а того дядьку звали Владимир. Короче, впрямую я голову социалистической партии не обозвала, да и в комментах мне полтавчане, которые знакомы с нашим Кивой, писали, что это просто однофамильцы... Но осадочек остался”, – заявила нардеп и попросила извинений.

"Приношу извинения семье, особенно дочери Ильи, которая работает в полиции. Илья Кива абсолютно прав: дети за родителей не отвечают. А тем более, за чужих".

Сам одиозный нардеп извинения принял, отреагировав перепостом информации.

Что было на самом деле?

Несколько лет назад вышло тв-шоу "Следствие вели…" о некоем Владимире Киве – опасном убийце и грабителе. В 1985 г. он был приговорен к расстрелу.

В связи с этим у некоторых недоброжелателей звездного однофамильца Кивы (т.е. Ильи) возникло желание связать его с упомянутым убийцей.

А за желанием последовало и действие... В качестве орудия распространения фейка была избрана Богуцкая, которая эту информацию и распространила, не удосужившись провести проверку фактов.

При этом, конечно, факт распространения фейка не отменяет реальных фактов о Киве. А их хватает на целый компромат. Новый нардеп-медведчуковец - судим, имеет справку о психическом нездоровье, является агентом влияния Авакова, а также перебежчиком в лагерь пророссийских агентов - партии ОПЗЖ.

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