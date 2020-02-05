"Слуга народа" Беленюк пожаловался на цены в столовой Рады (ВИДЕО)

Беленюк недоволен ценами на семгу и салаты с икрой

Судя по всему, парламентарии до сих пор не поняли, что народ не поймёт их стенаний и жалоб из-за "низких доходов"» и сложностей с "выживанием на зарплату в 30 тысяч гривен".

Вечером во вторник, 4 февраля, парламентарий от пропрезидентской партии Жан Беленюк написал гневный пост в Facebook о том, как дорого питаться в столовой ВР.

После прихода в комментарии обычных людей, указавших нардепу на разницу между его доходами и средней зарплатой по Украине, Беленюк пост удалил, а вот видосик в YouTube оставил.

В подписи к видео борец указал, что "времена, когда можно было дёшево поесть в Раде, уже прошли".

- Сейчас у меня на один обед уходит примерно 300 гривен, - поныл политик. - Вот сегодня взял себе тарелку борща, картофельное пюре с отбивной, салат с красной рыбой, перепелиным яйцом и икрой. Заплатил за это 280 гривен. Судите сами.

Видимо, известный своим жлобством Беленюк хотел вызвать у людей сожаление, но достиг обратного эффекта. Особенно с учетом того, что порция картофельного пюре стоит всего 22 гривны, за большинство салатов можно отдать не больше 50, а тот же борщ обходится всего в 45. Конечно же, депутаты могут питаться и более "жирно": 100 граммов филе семги стоит 185 грн.

Смотрите виде с жалобами нардепа Беленюка на цены в столовой Верховной Рады онлайн:

Подписчики невесть зачем пошедшего в ВР спортсмена не разделили его горе, указав, что большинство людей в принципе не питается салатами с красной рыбой и икрой, а зарплата депутата в несколько раз больше, чем получают простые смертные.