Богуцкая в порыве толерантности опустилась до расизма, но ничего не поняла

Богуцкая демонстрирует всем, как можно деградировать

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая, с которой по уровнью IQ может потягаться даже сам Кива, снова опозорилась. При этом понять уровень скандала политик не осилила, поэтому полезла в дебри зашквара еще больше.

В четверг, 3 октября, адепт Зе команды написала на своей странице в Facebook пост, посвященный своему коллеге Жану Беленюку.

Судя по всему, гордость за молодого народного депутата, Богуцкая испытывает именно из-за цвета его кожи, а в формулировках своих мыслей соратница Саакашвили никак не сдерживалась.

В общем, получилось тупо. Собственно, у духе Богуцкой:

"В первый раз в украинском парламенте у трибуны чернокожий докладчик.

Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец!".

Когда же нардепу указали на недопустимость использования фраз со словом "чернокожий", а также на то, что обращает внимание она совсем не на важные вещи, Богуцкая решила оправдаться. Разумеется, по-дебильному.

Полоумная представительница "Слуги народа" заявила, что дружит с Беленюком, а затем невесть зачем углубилась в воспоминания о своем романе с марроканцем, а закончить высказывание мыслью о том, что "дети от смешанных браков могут статью членами общества":

"Отношусь к нему, как к своей дочери, которая тоже рождена от смешанного брака. Отец моей дрчери- марроканец. И это был студенческий брак. Поэтому я знаю не по наслышке о том, что такое расовая дискриминация. И пережила ее на себе, оберегая дочку от нападков и оскорблений. Я очень рада тому, что Жан - народный депутат. Рада тому, что он со мной в одной фракции. И очень рада тому, что дети от смешанных браков становятся прекрасными членами нашего общества".

Идиотизм Богцукой зацепил и активистов, и некоторых ее коллег. В частности, депутат "Слуги народа" Гео Лерос написал, что некоторым людям лучше молчать.