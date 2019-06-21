Слился: Зеленский отказался от одного из главных предвыборных обещаний

Зеленский отказался от громкого предвыборного обещания

Во время своей встречи с представителями бизнеса президент Украины Владимир Зеленский при всех заявил, что не будет вводить налог на выведенный капитал, хотя еще до выборов козырял необходимостью "раскулачивать" олигархов, которые вывозят деньги из страны.

О том, что президент слился и отказался от выполнения одного из ключевых обещаний, на которое повелись многие предприниматели, написал на своей странице в Facebook один из участников встречи Тарас Козак.

По его словам, когда присутствующие журналисты и представители бизнеса затронули вопрос введения налога на выведенные из страны деньги, президент без обиняков заявил, что считает новшество нецелесообразным.

А все претензии по поводу того, что перед выборами и сам тогда еще кандидат в президенты, и члены его команды сыпали обещаниями реформирования системы налогообложения со введением дополнительного НнВК, Зеленский парировал отсутствием поддержки со стороны МВФ.

"На нынешней встрече бизнеса и власти, как я уже писал в предыдущих сообщениях, тема налога на выведенный капитал поднималась несколько раз. Неудивительно, ведь во время президентской предвыборной кампании Зеленский твердо обещал отмены дискреционного налога на прибыль предприятий и введения НнВК. Я лично знаю людей, которые проголосовали за Зе только из-за этого пункта его программы. Хотя склонялись к поддержке Порошенко, - отметил Козак. - Но во время переговоров Зеленский обозначил, что для Украины важнее новый кредит Международного Валютного фонда, чем введение налога".

Передал предприниматель и диалог Зеленского с соавтором законопроекта о налоге на выведенный капитал Татьяной Шевцовой, в ходе которого управляющий партнер аудиторской фирма "Капитал Плюс" начисто развалила президента необходимостью вести переговоры с МВФ с пояснениями важности введения налога кредиторам.