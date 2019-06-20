Зеленский загорелся легализацией игорного бизнеса

Зеленский хочет легализации казино в Украине

В четверг, 20 июня, президент Украины впервые задумался о реализации действительно полезной затеи - выведения из тени бизнеса азартных игр, который насчитывает многомиллиардные обороты, а благодаря крыше МВД замечательно развивается.

Правда, до дела пока не дошло: сегодня президент Украины только лишь заявил о том, что стране нужено избавляться от "нафталинового постсоветского регулирования". В частности, от запрета на игорный бизнес.

Легализацию казино Владимир Зеленский назвал одним из приоритетов наряду с открытием рынка продажей земли:

- Украине нужно избавиться от нафталинового постсоветского регулирования, которое вводилось для плановой экономики. Запрета для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом, а именно землей, валютными ценностями, или запрета свободно заниматься деятельностью, которая не причиняет другим вреда, например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены.

Игорный бизнес в нашей стране оказался под запретом с 2009 года, но существование свое не прекратил. Напротив - развивался. Особенно в последние пару лет, когда за него, как поговаривают, взялись многие чиновники из МВД.

Зарегистрированные под видом "лотерей" клубы с компьютерными программами игровых автоматов, вырастают в Киеве, как грибы после дождя. Урегулировать этот процесс с учетом крыши невозможно, как и проституцию. Поэтому единственным адекватным выходом из ситуации может быть легализация с обязательными регистрацией и оплатой налогов в казну. Впрочем, без последнего никакого смысла в снятии запрета нет, а смогут ли политики взять под контроль процесс регистрации в случае отмены табу, вопрос очень интересный.